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Ekonomi

Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor

29 Ekim 2021 11:26

Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başladı. Sabah saatlerindeki sınırlı yükselişin ardından Dolar/TL 9,60 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, dün günü 9,54 seviyesinden kapatmıştı.

Euro'TL ise güne yükselişle başlamasının ardından, 11,20 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL dün kapanışta 11,14 seviyesindeydi.

Döviz kurları dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.

Anlık döviz kurları için tıklayın

 

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