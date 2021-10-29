Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor

Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başladı. Sabah saatlerindeki sınırlı yükselişin ardından Dolar/TL 9,60 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, dün günü 9,54 seviyesinden kapatmıştı.
Euro'TL ise güne yükselişle başlamasının ardından, 11,20 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL dün kapanışta 11,14 seviyesindeydi.
Döviz kurları dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.
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