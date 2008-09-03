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Ekonomi

Dolar piyasadaki yerini kuvvetlendiriyor

Dolar hem uluslararası piyasalarda hem içeride değer kazanmaya devam ediyor

03 Eylül 2008 03:00

Euro/dolar paritesi 7 ayın en düşük seviyesi olan 1.44 sınırına kadar gerilerken, dolar içeride 1.21 sınırına dayandı.

Bir süredir dolar lehine değer kazanan parite bugün de hareketini sürdürüyor. Petroldeki düşüşün yarattığı baskıyı üzerinde hisseden euro, bugün de Avrupa'daki perakende satışların iki ay üst üste düşeceği spekülasyonlarından  etkilendi.    

Euro/dolar paritesi 1.4412'ye kadar gerilerken, 22 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Parite dün 1.4520 seviyesinden kapanmıştı.

Tokyo'daki Nomura Trust döviz masası müdürü Hideki Amikura, euro ve pound'daki düşüşün devam edeceğini söyledi. Avrupa ekonomilerindeki görünümün son dönemlerde iyice kötüleştiğine işaret eden Amikura, paritenin gün içinde 1.44'ü deneyebileceğini ifade etti.

İngiliz poundu da dolar karşısında 1.7703 ile Nisan 2006'dan bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor. Tokyo- Mitsubishi UFJ Bank kıdemli analisti Mitsuru Sahara da euronun daha düşecek gibi göründüğünü belirtti. Sahara, Avrupa'daki yüksek faizlerin çekiciliğini yitirdiğini, çünkü ekonomik görünümün faiz indirimleri geleceği yönünde işaretler verdiğini söyledi.

Tahminler değişiyor

Öte yandan euro/dolar paritesindeki hareketler bazı büyük kurumların tahminlerini değiştirmesine neden oluyor. Standard Chartered, yılsonu için 1.49 olan tahminini 1.44'e, Mart sonu için 1.42 olan tahminini de 1.36'ya revize etti. BNP Paribas ise 1.45 olan tahminini 1.42 olarak düzeltti.

Dolar içeride 1.21’e dayandı

Dolar yurtdışında değer kazanırken içeride de boş durmuyor. Dolar 1.20 YTL'yi geçerken, öğle satlerinde 1.2100 YTL'ye kadar yükseldi. Dolar böylece 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken düne göre yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Piyasalarda genel eğilim

Piyasalarda genel olarak dolar lehine bir eğilim olduğunu söyleyen uzmanlar, içeride de bu hareketlerin etkisinin görüldüğünü belirtiyor. Ancak dolarda 1.20'nin üzerinde çok hızlı bir hareket beklenmiyor.

Dolardaki hareketi değerlendiren Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, doların pariteden kaynaklanan yükselişle birlikte 1.21'e dayandığını söyledi. Uskuay, "Türkiye'de şu ana dolar satıp YTL'ye geçen fonlar euro alıp çıkıyorlardı ve euro ile pozisyon kapatıyorlardı. Ancak bundan sonraki süreçte yabancılar euro bozdurup dolarla yurtdışına çıkacak gibi duruyor. Şu anda kar realizasyonları dolar pozisyonu olarak çıkıyor. Bunu paritenin etkisi olarak değerlendirerek, olağan bir gelişme olarak nitelendirebiliriz." dedi. 

 

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