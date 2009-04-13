Dolar paralel, borsanın günlük kaybı 1.36

Lira geçen hafta döviz karşısında kazandığı yükselişi koruyarak haftaya başladı ve TL döviz karşısındaki değerini bugün de korudu.Akşam saatlerinde serbest piyasada geçen haftaya paralel seyirde dolar 1,5770, Euro 2,0920 liradan satılıyor. Borsada günlük kayıp yüzde 1.36 oldu.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bu ay anlaşılacağına kesin gözüyle bakıldığı piyasalarda döviz gerilerken Türk lirası yabancılar sayesinde yükselişe geçti. IMF'nin yanı sıra Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklentisi piyasaların yurtdışındaki olumsuz havaya sırtını dönmesine yaradı. Geçen hafta baş gösteren bu eğilim bu hafta da etkisini gösterdi ve dolar geçen Cuma akşamı satıldığı seviyelerden haftaya başladı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5720, Euro 2,0700 liradan haftaya başladı.Serbest piyasada cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5720 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0650 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 16.00 itibariyle, alışta en düşük 1,5710 lira, en yüksek 1,5740 lira, satışta en düşük 1,5770 lira, en yüksek 1,5800 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük kayıp yüzde 1.36 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,36 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 391,29 puan gerileyerek 28.446,99 puandan kapandı. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,36 değer kaybetti.



Endeks bir ara 29 bini gördü



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi 29 bin puanın üzerine çıktı.

Güne 28 bin 838 puan seviyesinden başlayan endeks, ilk yarıyı yüzde 0,06'lık artışla tamamlarken, ikinci seansın başında 29 bin puan seviyesini gördü. Endeks, saat 14.25 itibariyle önceki kapanışa göre 225,99 puan artarak 29 bin 80,96 puana çıktı.



IMF anlaşması reel sektörün döviz borçlarını ödeyecek



Ekinvest analisti Uğur Ertürk geçen hafta yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, hisse senetlerindeki yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi:



“Küresel kredi krizi, finans sektöründeki bataklar ve açıkça hissedilen global ekonomik durgunluğa dair ince detaylarına kadar ezberlediğimiz bütün riskler orada öylece dururken, hisse senetleri büyüleyici bir yükseliş temposuna girdi.



30-endeks son üç günde %10, kritik teknik seviyenin kırıldığı 23-Mart’tan bu yana %21 yükseldi. Kısacası, bir kez daha fiyatlar ve senaryolar kapıştı ve bir kez daha senaryolar değil rakamlar haklı çıktı. Aslında piyasalarda para yapmanın çok basit kuralları vardır; bir trend varsa o trendin yönünde pozisyon almak ve çıkış noktasını tayin etmek (stop-loss kuralı). Pozisyona giriş noktası değil, çıkış noktasıdır işin püf noktası. O yüzden Mart ayı boyunca short pozisyonlar için stop noktası olarak belirlediğimiz 30.500- 31.000 seviyesine vurgu yapmıştık hep. 31 bin hisse portföyleri için önerdiğimiz koruma-short’larını kapatmak için son nokta idi.



Yükselişin arka fonunda bankaların kâr patlaması, IMF anlaşması ve kredi notunda artış beklentisi yatıyor. Küreden bakıldığında Türkiye ekonomisinin relatif güçlülüğü açıkça görülüyor- sıfır toksik ve sağlam bir bankacılık sistemi, dış ticarete bağımlılığı görece düşük bir reel sektör ve kredi krizine düşük bir borçlulukla yakalanmış olan tüketici- son otomotiv furyası ‘iç talep kapasitesi’nin potansiyelini gösterdi. Yani Türkiye dünyada krizden en hızlı ve en düşük hasarla çıkabilecek ekonomilerden birine sahip. Buna karşın Türkiye’nin kredi notu bütün yerküredeki en düşük notlardan biri. Son beş yıldaki bütün rating raporlarında bu olağanüstü düşük not için gösterilen majör gerekçe ‘cari açık’ olmuştu. Petrol/emtia faturasının üçte birine düşmesinin yanı sıra yatırım döngüsünün kesintiye uğraması cari açığı sıfırladı. Piyasalar bunun üzerine reel sektörün döviz borçlarını ödemesinde problem olacağı tezini işlemeye başladılar. IMF ile yapılacak bir kredi anlaşması bu problemin çözülmesi anlamına gelecek ve kredi notunda bir artış olması kaçınılmaz hale gelmiş olacak.



Son bir kaç gündür vadeli işlemlerini domine eden dinamik- mecburi pozisyon kapamalar. Nisan vadelide 37.00- 37.50 bölgesi yukarda 35.70- 36.00 aşağıda izlemek gereken pivot seviyeler. Yükseliş dalgasının kısa vadede sona erdiğine karar vermek için 35.00 seviyesinin aşağı geçildiğini görmek gerekiyor. Dolar/lira kontratlarında ise 1.5750- 1.5800 aralığında bir destek oluşmuş durumda. Buranın kırılması halinde aşağı hareket momentum kazanacak. Kısa vadede gelebilecek muhtemel bir düzeltmede izlemek gereken seviye 1.6400- 1.6450 boşluğunun dolup dolmayacağı. Biz dolacağını düşünmüyoruz. Haftalık ortalamaya karşılık gelen 1.59- 1.60 düzeltmede son nokta olarak kalabilir.”



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,09 puan artarak yüzde 12,96'ya yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,63'ten kapandı. Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 13,54, bileşik getirisi yüzde 12,87 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3287, sterlin-dolar paritesi 1,4746, yen-dolar paritesi ise 100,42 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı



Nikkei Endeksi, yüzde 0,44 oranında değer kaybederek, 8.924,43 puandan kapandı.



Öte yandan ABD Doları, 100,23 yen'den, 100,35 yen düzeyine yükseldi.

