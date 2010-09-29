-DOLAR, OCAK AYI DÜZEYİNDE İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasada satışta 1,4850 lira seviyelerine kadar düşerek, en son bu yıl ocak ayında gördüğü seviyelere geri geldi. Dün 1,4750 liradan kapanan dolar 1,4660 liradan güne başladı. Dün de 1,4700 seviyelerini test eden Dolar/TL kuru bu sabah 1,4650 liraya kadar geriledi. Dolar ocak ayının ortalarında da 1,4500 lira seviyesine kadar gerilemiş, iki haftalık bir aradan sonra tekrar 1,5000 liranın üstüne çıkmıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4590 lira, en yüksek 1,4620 lira, satışta en düşük 1,4650 lira, en yüksek 1,4680 lira olarak seyrediyor. İstanbul serbest piyasada ise açılıştaki seviyeler hala korunuyor. Dolar 1,4650 liradan, avro 1,9910 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda, saat 09.20 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3588, sterlin-dolar paritesi 1,5831, yen-dolar paritesi de 83,65 düzeyinde bulunuyor.