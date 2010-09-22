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Ekonomi

DOLAR, NİSAN SONU SEVİYELERİNDE İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 15:36

-DOLAR, NİSAN SONU SEVİYELERİNDE  İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasada satışta 1,4850 lira seviyelerine kadar düşerek, en son nisan sonlarında gördüğü seviyelere geri geldi. Dün 1,4960 liradan kapanan dolar 1,4890 liradan güne başladı. Öğle saatlerine kadar satışta 1,4900 lira seviyelerini koruyan dolar daha sonra 1,4850 liraya kadar geriledi. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4805 lira, en yüksek 1,4835 lira, satışta en düşük 1,4850 lira, en yüksek 1,4895 lira olarak seyrediyor. Uluslararası piyasalarda, saat 12.30 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3355, sterlin-dolar paritesi 1,5672, yen-dolar paritesi de 84,69 düzeyinde seyrediyor.

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