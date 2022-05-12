Eski TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Özatay'dan dolar değerlendirmesi: Alınan kararlar olacağından daha fazla döviz talebini yükseltiyor

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, dolar kurunun15,30'lu seviyelere gelmesinin nedenlerini yazdı.

Özatay, dünya gazetesindeki yazısında doların yükselmesinin Fed'in faiz artışı, Rusya-Ukrayna savaşı veya enerji ithalatındaki maliyet artışlarına bağlanamayacağını ifade ederek şöyle dedi:

"Birincisi, son zamanlarda açıklanan bazı kararlar döviz işlemlerinin bir yandan giderek kontrol altına alınmaya çalışıldığı diğer yandan bankalara ve onlardan da Merkez Bankası’na -ne olursa olsun- biraz daha döviz gelsin amacıyla hareket edildiği izlemi veriyor. Üstelik bu kararlar bir paket olarak –tutarlı bir bütün olarak ve tek seferde- açıklanmıyor. ‘Şu gün şu, bugün de bu’ şeklinde açıklanan kararlar belirttiğim izlenimi daha da güçlendiriyor. “Bir telaş mı var?” sorusunu akla getiriyor. Böyle olunca da çok büyük ihtimalle ‘kulaklara kar suyu kaçıyor’. Olduğundan / olacağından daha fazla döviz talebi yükseliyor.

İkincisi, döviz kurundaki, riskimizdeki ve enflasyondaki patlamanın temel nedeni faiz indirimi iken, çok düşük faizli yeni bir konut kredisi paketinin açıklandı. Tek ve en önemli sorunumuz ‘sadece bazılarının’ konut alması gibiymiş gibi bu kararı alındı. Gelir dağılımın bozulduğu, yoksullaşmanın arttığı, sabit gelirlinin alım gücünün baş aşağı gittiği bir ortamda, bu kişilerin asla ödeyemeyecekleri taksitlerle bir kredi paketi açıklandı. Aynı paket içinde müteahhitlere bütçeden destek maddesi de var. En azından üç açıdan riskimizi yukarıya çekiyor. En başta şu: “Faiz meselesinin yakın gelecekte ciddiye alınma ihtimali hiç kalmadı” kanısını kesin yargıya dönüştürme potansiyeli taşıyor. İkincisi, bütçe açığı zaten yükseliyor; onu artırıcı yeni bir karar alınıyor. Üçüncüsü, konut fiyatlarını yukarıya itici bir hamle yapılmış olunuyor."

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