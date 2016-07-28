Dolar nasıl düşüşe geçti?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından dolarda hızlı yükseliş görüldü. 15 Temmuz Cuma gününü 2,90'ın altında tamamlayan dolar yükselişini sürdürdü ve 20 Temmuz'da 3,0970'le tarihin en yüksek düzeyine çıktı. Dolar o seviyeden sonra kademeli olarak düşüşe geçti ve bugün (28 Temmuz) 3,01'in altını gördü.

Dolardaki düşüşü hangi gelişmeler tetikledi?

NTV'nin haberine göre, vatandaşların ve şirketlerin, geçen süre içerisinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de açıkladığı üzere 9 milyar doları aşan dövizini bozdurması, dolarda dalga boyunu sınırladı.

Son olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı dolardaki düşüş hareketini hızlandırdı. Fed'in faiz artışına gitmemesi ardından gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında görülen iyimserlik TL'ye de yansıdı. Kur 3,04'lerden gevşedi.

Peki uzmanlar ne diyor?

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu vatandaşların spekülatif hareketlerden kaçındıklarını ve dövize hücum etmediklerini söyledi.

Hanehalkının TL'ye güveninin sürdüğünü, bunun sonucunda da ciddi bir döviz satışı gerçekleştiğini dile getiren Taşkesenlioğlu, kurun bulunduğu mevcut seviyelere bakıldığında döviz satışı yapan yatırımcıların iyi kazanç elde ettiğinin altını çizdi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, vatandaşların yaklaşık 9 milyar dolarlık birikimlerini TL’ye çevirmesinin dövizde dengeleyici bir unsur olduğunu ifade etti.

Yabancı yatırımcı için yaşananların çıkış sebebi olduğunu aktaran Leblebici, ancak vatandaşların satışlarıyla bir denge sağlandığını, piyasaların bu testi de geçtiğini düşündüklerini anlattı.