Dolar ne kadar oldu; piyasalarda son durum ne?

Dolar/TL uzun bir süredir olduğu gibi bugüne de 6,85 civarında başladı. Dünyada artan Koronavirüs vakaları piyasalarda endişe yaratırken, iç piyasada gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında.

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; dış piyasalarda dünyada artan corona virüsü vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.

Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

DOLAR 6.856

(%-0.01)

EURO 7.8605

(%0.15)

ALTIN 402.018

(%0.36)

Avrupa Birliği liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini desteklemek için 750 milyar euroluk (860 milyar dolar) ortak tahvil arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.