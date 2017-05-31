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Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL dün en düşük 3,5417, en yüksek 3,5885 seviyesini görmüştü

31 Mayıs 2017 13:44

Piyasalardaki döviz talebinde düşüş ve yurt dışından gelen yorumlara bağlı olarak dün tüm gün kademeli olarak aşağı gelen Dolar/TL, bu sabah da 3,55 seviyesinin altında güne başladı. Dolar şu anda (31 Mayıs 2017-TSİ:10:45)ise 3,54 seviyesinde işlem görüyor. 

Dolar/TL dün en düşük 3,5417, en yüksek 3,5885 seviyesini görmüştü.

Atlanta Fed, ABD ekonomisi için 2.çeyrek büyüme beklentisini yükseltti.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed’in kısa vadeli faiz oranlarını yakın zamanda tekrar atırmasını büyük olasılık olduğunu, ancak enflasyonda toparlanma olmaması halinde Banka’nın yılın geri
kalanı için para politikası planlarını kuşkulu hale getireceğini söyledi.

Moody’s Investors Service, global büyüme için 2017’de iyileşen görünümün, gelişmiş ekonomliler için bazı en büyük risklerin bastırılması ve gelişmekte olan piyasaların büyümelerini devam ettirmelerinin, sürdürülebilir göründüğünü bildirdi.

TÜİK dış ticaret (10:00), BDDK bankacılık sektörü (14:00) verilerini açıklayacak.

ABD’de Chicago PMI (16:45) ve bekleyen konut (17:00) verileri takip edilecek.

ABD’de ‘Bej Kitap(Beige Book)’ raporu açıklanacak(21:00).

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