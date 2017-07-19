Dolar ne kadar?

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,52'nin üzerinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın reformlarını hayata geçiremeyeceği endişesiyle dolar küresel bazda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserliğe paralel dolar/TL sakin seyrini sürdürüyor.



Bankalararası piyasada dolar 3,52'nin üzerinde seyrediyor. Euro 4,06 civarında işlem görüyor.



Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki faiz toplantısını ve ardından Başkan Mario Draghi'nin yapacağı konuşmayı izleyecek.



Gündemin bir diğer önemli konusu ise cuma günü açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi olacak.



Analistler 3,53'ün altında kaldıkça dolar/TL'nin 3,50 seviyelerine gerilemeye deneyeceğini belirtiyor.



Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 95'in altına inerek eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.