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Ekonomi

Dolar ne kadar?

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,55'in üzerinde seyrediyor

15 Mayıs 2017 19:12

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,55'in üzerinde seyrediyor.

Fed'in yılın kalanında hızlı faiz artırımları yapacağı endişelerini ortadan kaldıran ABD verileri ardından cuma günü yönünü aşağı çeviren dolar/TL yeni haftaya sakin başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,55-3,56 bandında hareket ediyor. Euro da 3,90'ın üzerinde seyrediyor.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 ve 3,5370 seviyelerinin destek, 3,6050'nin ise direnç olarak önce çıktığını belirtiyor.

ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.2 olarak gerçekleşti ve Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırmasına olanak sağlayacak istikrarlı bir enflasyon sinyali verdi. 

ABD'de perakende satışlar nisanda yüzde 0.4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Perakende satışların beklentilerin altında kalmasına karşılık tüketicilerin motorlu taşıt başta olmak üzere tüketim ürünü harcamalarını artırmalar ilk çeyrekte hız kaybeden ekonominin tekrar ivme kazanacağının ipucunu verdi.

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