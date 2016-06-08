Dolar ne kadar?

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan riskin etkisiyle 2,90 seviyesinin altında dengelendi.

Dünya Bankası'nın küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesine karşın, ABD'de açıklanan petrol stoklarının beklentilerin altına gerilemesinin ardından yükseliş eğilimini sürdüren petrol fiyatları, küresel piyasalardaki riski artırdı.

NTV'de yer alan habere göre, Brent petrolün varil fiyatının yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesi olan 51,54 dolara yükselmesi ve Çin'in ithalat verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından dolar endeksi bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL de küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle dün 2,90 seviyesinin altına indi ve 4 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesi olan 2,8918'i gördü.

Veri gündemi zayıf

Dolar/TL bugün 2,8950'ye kadar düşmesinin ardından saat 09.55 itibarıyla 2,90'ın altında dengelendi. Euro/TL ise 3,2950 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, petrol fiyatlarının seyrinin takip edileceğini dile getiriyor.

Dolar/TL'nin 2,89 seviyesinin altına gerilemesi durumunda TL'ye yönelik iyimserliğin artacağını vurgulayan analistler, sonraki hedeflerin 2,87 ve 2,85 olabileceğini, yükselişlerde ise 2,9150 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydediyor.