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Ekonomi

Dolar nasıl seyrediyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yarın ve perşembe günü Kongre'de yapacağı sunumlar öncesinde kurlarda sakin bir seyir izlendiği görülüyor

11 Temmuz 2017 15:13

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 3,60-3,63 dar bandı içerisinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 3,6086'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,45 değer kazancıyla 3,6250 seviyesinde alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,47 artışla 4,1325'ten, sterlin/TL de yüzde 0,50 yükselişle 4,6750'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yarın ve perşembe günü Kongre'de yapacağı sunumlar öncesinde kurlarda sakin bir seyir izlendiği görülüyor. Avro/dolar paritesi, dün günü 1,1399 seviyesinden tamamlaması sonrasında şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1390'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve açıklanmaya başlayacak şirketlerin ilk yarı finansal sonuçları ile Fed yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi. Fed'in bilanço küçültme sürecine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağının belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6400 seviyesinin direnç, 3,60'ın ise destek olarak önce çıktığını kaydetti.

 

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