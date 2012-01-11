Dolar müdahale sonrası ilk kez 1,85'i gördü

T24 - Merkez Bankası'nın art arda yaptığı müdahalelere rağmen çok düşmeyen dolarda ibre aşağı inmeye başladı. Yabancı girişiyle dolar 30 Aralık'tan beri ilk kez 1,86'nın altına indi.







Bankalararası piyasada dolar 30 Aralık'tan beri ilk kez 1,86'nın altına indi. Dolar 1,8530'a kadar geriledi. Merkez Bankası dolara doğrudan müdahalelere 30 Aralık'ta 1,91 seviyesinden başlamıştı.



Dolardaki düşüşte dış piyasalardaki toparlanma ve Londra kaynaklı yabancı girişleri etkili oldu.



Merkez Bankası geçen yılın son günü ve 2012'nin ilk üç gününde yaptığı doğrudan müdahalelerde piyasaya 4 milyar dolardan fazla döviz sattı.



Dolar 29 Aralık'ta 1,9230 TL ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.



Öte yandan sepet bazında TL 2,1152 ile 17 Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.





Euro-Türk Lirası karşısında 2.37 seviyesinden işlem görüyor.





Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2781, sterlin-dolar paritesi 1,5470, yen-dolar paritesi ise 76,94 düzeyinde seyrediyor.





Borsa ilk seansı yükselişle kapattı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ilk seansı yükselişle kapattı.



İMKB 100 Endeksi birinci seansı, önceki kapanışa göre 434,99 puan artarak 51.216,83 puandan tamamladı.



Hisse senetleri ortalama yüzde 0,86 değer kazandı.





Birinci senasta en primli hisseler Koza Anadolu Metal, Vakıf Gayrimenkul, İpek Doğal Enerji, Doğusan ve Oyak Yatırım şeklinde sıralandı.





