-DOLAR MİLYARDERİ JOHN KLUGE ÖLDÜ CHARLETTESVILLE (A.A) - 09.09.2010 - ABD'nin en zenginleri listesinde yer alan, Metromedia yayın kuruluşu imparatorluğunun kurucusu Almanya doğumlu John Kluge, 95 yaşında öldü. Virgina Üniversitesi, Kluge'un, Charlottesville yakınlarındaki evinde öldüğünü bildirdi. Forbes dergisinin Amerikalı en zenginler listesinde 1989'dan 1991'e kadar birinci sırada yer alan Kluge, 2009'da 35'inci sıraya yerleşmişti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde radyo işine giren Alman göçmeni Kluge, ABD'de kendisinin de okuduğu Colombiya Üniversitesi ile çeşitli kurumlara yaptığı yüz milyonlarca dolarlık bağışlarla da tanınıyor.