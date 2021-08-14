Dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Michigan Üniversitesi’nin endeksindeki sert düşüşle 8.49’a kadar geriledi

T24 Ekonomi Servisi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit bırakması ve Amerikan para biriminin küresel performansını ölçen Dolar Endeksi’nin Cuma günü yüzde 0.4 gerileyerek haftanın en düşük seviyesi olan 92.5’e inmesi sonrasında TL’nin değer kazanımı sürüyor. Lira Cumartesi günü dolar karşısında yüzde 0.3 değer kazandı.

Dolar 8.49 TL’yi gördükten sonra yeniden yükseldi; 14:30'da 8.52 seviyesinde yatay hareket ediyordu.

Michigan Üniversitesi etkisi

Dolar Endeksi, Amerika’da tüketici güvenini ölçen Michigan Üniversitesi Endeksi’nin bir ayda 10 puan birden düşüp son 11 yılın en düşük seviyesini görmesi sondasında tüm dünyada değer kazanmaya başlamıştı.

Tüketici güveninin azalması, Amerikan Merkez Bankası’nın pandemide ekonomiyi desteklemek için başlattığı gevşek para politikasından vazgeçmek için aceleci davranmayacağı şeklinde yorumlandı.