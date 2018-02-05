Dolar kurunda kritik seviye ne?

Vatan yazarı Ali Ağaoğlu, 2018 yılında dolar kurundaki kritik seviyenin "Dolar/TL tarafında; DXY endeksinde beklediğim düzeltmenin yaşanması durumunda; geçtiğimiz hafta görülen 3.7280’lerdeki düşüklerin yeniden test edilmesi ihtimalinin düştüğünü, tersine 3.8110-80 bandına doğru bir hareketin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ağoğlu'nun "Dünyada düzeltme haftası yaşanır mı?" başlığıyla yayımlanan (5 Şubat 2018) yazısı şöyle:

ABD tarım dışı istihdam verileriyle Fed’in 3 hatta 4 faiz artışına gidebileceği piyasaları tedirgin etti. Endişelerle gelişmiş ülke borsalarında düzeltmeler yaşanabilir. Küresel hareketlerin iç piyasaya yansıması kaçınılmaz olacaktır.

Geride bıraktığımız hafta BIST 100 endeksi önce rekor kırdı, ardından haftayı kayıpla kapattı. Daha da önemlisi ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 2.64’teki direnç seviyesini yukarı kırarak 2.85’lere kadar yükseldi.



Piyasalardaki asıl değişimi yaratan geçtiğimiz Cuma günü ABD’de açıklanan “Tarım Dışı İstihdam-TDİ” (Non-Farm Payrol-NFP) verisi oldu. Yaşanan kış koşullarına rağmen 180 bin kişilik bir artış beklenirken 200 bin kişilik tarım dışı istihdam yaratılmış. İstihdamdan daha da önemlisi yıllık ücret artışları yüzde 2.6 öngörülürken yüzde 2.9 olarak açıklandı. Aralık rakamı da yüzde 2.5’ten, yüzde 2.7’ye revize edilmiş durumda. Piyasaları 20 binlik fark değil daha çok bu veri ilgilendirdi.



ABD tahvilleri yükseliyor

Endişeye yol açan gelirlerin bu denli arttığı bir ortamda; enflasyon da yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak. Bu da Fed’in Mart’tan başlayarak faiz artışlarına başlamasına neden olacak beklentisini güçlendirdi. Piyasaların beklentisi bu yıl içinde 2, en fazla 3 faiz artışı yönündeydi. Ancak bu veri sonrasında 3 hatta 4 faiz artışı olabilir mi tartışması hızla gündeme geldi. (Yılın başında yazdığım üzere benim beklentim 3.5 faiz artışı yönünde sonuncusu Aralık’ta geleceğinden dolayı “buçuk”.)

Bu endişelerin öncesinde ABD 10 yıllık tahvil getirileri yükselmeye başlamıştı zaten. Önceki haftayı yüzde 2.66 seviyesinden kapatan getiriler, geçtiğimiz haftanın başından itibaren yükselmeye başladı ve Ocak 2014’ten bu yana en yüksek seviye olan 2.8544 geçtiğimiz Cuma günü test edildi. Haftalık kapanış da buna çok yakın bir seviye olan 2.8390’dan gerçekleşti. Tahvil getirilerindeki bu yükseliş devam ederken gelen TDİ verisi de işin tuzu biberi oldu.



Geçtiğimiz hafta Salı gününden itibaren alarm veren ABD borsa endeksleri, Cuma günü itibariyle sert düşüşlerle haftayı kapattı. Sadece Cuma günü Dow Jones endeksi günü yüzde 2.54 düşüşle kapatırken, S&P 500 endeksinin kaybı yüzde 2.12 olarak gerçekleşti. Her iki endeks de önceki hafta Cuma günü kapanış ve geçen hafta Pazartesi günü kendi tarihi rekorlarını kırmışlar, tahvil getirilerindeki yükselişe kayıtsız kalamamış ve bir düzeltme hareketine girmişlerdi. Salı günü bu hareket belirginleşmiş ancak geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla da netleşmiş durumda.

Gözler ABD borsalarında



Büyük olasılıkla gelişmiş ülke borsalarındaki düzeltme hareketi devam edeceğe benziyor. 25.520’den geçtiğimiz haftayı kapatan Dow Jones Industrial (DJI) için 25.000 (+/- 25 puan) seviyesi (yaklaşık olarak 50 günlük BHO’ya denk geliyor) ilk önemli seviye olacak. Sonrasında 24.555 seviyesi ikinci seviye olarak karşımıza çıkacak. S&P 500 endeksi için de 2.705-15 bandı ilk önemli “destek” seviyesi olmaya aday. Bu bant seviyesi S&P 500 için önemli zira hem iki trend hem de 50 günlük BHO bu banda denk geliyor. Bu seviyelere gelinmişken 2.685-90 bandının test edilmesi ile ilk önemli düzeltme tamamlanmış olabilir. Zira sadece son açıklanan TDİ verisi ile bütün fonların alım yapmaktan vaz geçeceklerini beklemek hayalcilik olur. Alım yapmak için böylesi ufak çaplı da olsa bir düzeltmeyi bekleyen çok sayıda fon olduğunu düşünüyorum. Bu da gelişmiş ülke piyasalarındaki düzeltmelerin şimdilik sınırlı kalacağını düşündürüyor.

Çıkış sürecek mi?



ABD borsalarındaki düzeltmenin sınırlı kalacağını düşündüren bir başka gelişme de Alman borsa endeksi DAX tarafında yaşananlar. DAX yeni rekorunu önceki hafta kırmış ve sonrasında düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta önce 13.157’deki 50 günlük BHO’nı aşağı kırdıktan sonra geçtiğimiz Cuma günü de 12.782 ile 12.748’deki 200 günlük Basit Hareketli Ortalaması’na (BHO) yakın seviyeye kadar geriledi. Bu hafta bu seviyeler DAX için önemli. Eğer aşağı yönde kırılırsa 12.485-500 bandı kritik destek olacaktır. (Değerli euro, DAX’ı da dolaylı olarak olumsuz etkiliyor) Ancak euro tarafında; daha doğrusu dolar tarafında önemli bir düzeltme henüz yaşanmadı. Buna bu hafta Perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) doğrudan etkileyeceği pound da dahil... Bu hafta içinde eğer ABD ve Alman borsa endeksleri düzeltme sürecine devam ederlerse bu durum, dönüp dolaşıp euro/dolar ve pound/dolar paritelerini tetikleyebilecektir. Euro/dolar için 1.2305 ilk düzeltme seviyesi olacaktır. Ardından da 1.2170-1.2255 bandı önemli hale gelecek. BoE’nin; Brexit görüşmelerinin yapılacağı bir haftada; herhangi bir faiz artışına dair sinyal vermesini beklemiyorum. Bu durumda pound/dolar paritesinde ilk aşamada 1.4035 ve ardından 1.3855 seviyeleri önemli.

Kâr satışları olur mu?



Gelişmiş ülke borsalarında yaşanan düzeltme hareketlerinin bizim piyasalarımızı da etkilemesi kaçınılmaz. Bizim piyasalarımızı asıl ilgilendirecek hareket ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükselişler olacaktır. Geçtiğimiz hafta bu etki az da olsa hissedildi. Ancak ABD borsalarında bizim piyasalarımız kapandıktan sonra yaşanan düşüş hareketinin sert olması, bu hafta için bizim piyasalarımız için de bir baskı sebebi olacaktır. BIST 100 endeksinde sırasıyla 117.320-116.800 ve 115.100-500 bandı önemli destekler olmaya aday seviyeler. Üçüncü seviye kırılırsa majör bir düzeltmenin başladığını söylemek hatalı olmaz. Bu hafta içinde yeni bir yükseliş rekoru kırılması ihtimalini de hayli düşük görüyorum. (Afrin harekâtının başladığı hafta gibi bir yanılma olur mu, bilemedim)

Dolarda kritik seviye kaç?

Dolar/TL tarafında; DXY endeksinde beklediğim düzeltmenin yaşanması durumunda; geçtiğimiz hafta görülen 3.7280’lerdeki düşüklerin yeniden test edilmesi ihtimalinin düştüğünü, tersine 3.8110-80 bandına doğru bir hareketin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerin ilk denemede aşılmasını beklemiyorum. Ancak euro/dolar paritesinin 1.2170’leri test etmesi ve bunun da hızlı olması durumunda 3.8425-75 bandının test edilmesi ihtimalinin artacağını tahmin ediyorum.