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Dolar kuru yeniden yükselişte

Dolar kuru, ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi

17 Ocak 2018 11:53

ABD'den gelen açıklamalarla bir miktar gerileyen dolar/TL, 3.7850 seviyesinden gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti.

Haftaya 3.75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru, ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dün 3.7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün saat 07:40'da 3.8020'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6625 seviyesinde yer aldı.

ABD'den dün yapılan açıklamalarda, Afrin'in koalisyonun görev alanı içinde olmadığı ve oradaki YPG güçlerinin IŞİD'e karşı operasyonların parçası olarak kabul edilmediği ifade edilmişti.

 

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