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Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Piyasaların gözü G20 zirvesinde

28 Kasım 2018 11:27

Kasım ayının ortasından bu yana dolar kurunda yaşanan düşüş trendi ile hafta başında son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.20 lirayı test eden dolar dün 5.25 bandında seyretti ancak dün akşam saatlerinde yönünü yukarı doğru çevirdi. 28 Kasım sabahında dolar 5.26 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise 5.94 TL’de yer alıyor.

Öte yandan, piyasalar iç siyasetin yanı sıra, gözünü G20 zirvesine, küresel ticaret savaşındaki Trump - Xi görüşmesine dikerken gelişmekte olan piyasalar FED'in tutanaklarını takip ediyor.

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