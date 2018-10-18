Dolar kuru bugün ne kadar?

18 Ekim 2018 sabahında dolar kuru 5,5955 lira seviyesinde yer alıyor.

Saat 08.23 itibariyle euro 6,4402, sterlin ise 7,3091 liradan işlem görüyor.

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ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ABD'li rahip Andrew Brunson hapis cezası almış ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak cuma günü serbest bırakılmıştı. Brunson'ın serbest bırakılmasıyla önemli bir risk unsurunun ortadan kalkması ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşmenin kurun düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.

Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.