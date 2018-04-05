Dolar kuru, bugün de 4.02'yi test etti

Son dönemde Moody's'in not indirimi, jeopolitik gelişmeler, risk iştahında azalma, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçen haftalarda tarihi zirveleri test eden kur dün (4 Nisan 2018) yine kritik 4 seviyesini aştı. Dün 3.99-4.02 bandında dalgalanan ve gelişen piyasa para birimleri arasında en kötü performansı gösteren kur bugün erken saatlerde de 4.0216'ya kadar yükseldi.

Dolar endeksi de bugün %0.1 civarında artıda, Euro/TL %0.3 artışla 4.92'de, sterlin/TL %0.2 artışla 5.64'te işlem görüyor.

Değer kaybında 2 faktör

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge dün Bloomberg HT'ye yapığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın gelecek toplantıda bir aksiyon almayacağı beklentisi ve yurtdışında azalan risk iştahının TL'deki değer kaybında 2 ana etken olduğunu söyledi.



Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert kurda kısa vadede 3.80'li seviyelere gerileme beklemediğini söyledi.



TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte ise kurun 3.99'dan 4.02'ye yükselmesinde Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı adımlarının etkili olduğunu söyledi. Çin dün ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde ek gümrük vergisi getireceklerini açıklamıştı.



Bugün yurt içinde kritik veri akışı bulunmazken Avrupa'da PMI verileri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret verileri izlenecek. Yarın ise ABD tarım dışı istihdam verisi radarda olacak.



Alnus Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Burak Demirpehlivan Bloomberg HT'ye kısa vadede istihdam verisinin etkisinin sınırlı kalacağını belirterek "Yellen'den sonra yeni Fed'de ücret artışlarına ağırlık verilecek. Burada bir hareket görmedikçe piyasalarda yükselişlerin sınırlı kalmasını beklemek muhtemel" diye konuştu.