Dolar kuru 3.83'te, gözler Fed'de

Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentisiyle rekora yakın seviyelerden gerileyen Dolar/TL yeni güne hafif düşüşle 3.83-3.84 seviyelerinde başladı.

Bu akşam açıklanacak olan Fed kararı doların hareketi açısından belirleyici olacak. Uzmanlar, Fed'in faiz faiz artırmasına kesin gözüyle bakıyor, 2018 yılı için 'dotplot' olarak bilinen faiz artış tahminlerinin 3'ten 4'e çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun ise daha önemli olduğuna vurgu yapıyor.



Kimi uzmanlar faiz tahminlerinin 3'ten 4'e yükseltilebileceğini öngörüyor. HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy faiz artış tahmininin düşürülmesinin doları negatif, yükseltilmesinin pozitif etkileyebileceğine dikkat çekiyor.



Aksoy "Fakat vergi indirim paketinin ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunda geçtiği bir ortamda 2018 ortalama faiz artışı tahmininde aşağı yönlü revizyon görülmeyebilir. Yellen’ın basın toplantısında yapılacak açıklamalar, son toplantısı olsa da, geleceğe dair sinyal oluşturacağı için izlenecek." yorumunu yaptı.

Sırada TCMB var



Merkez Bankası'nın faiz kararı da yarın piyasalara damga vuracak. Genel beklenti Merkez'in TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyonu göz önünde bulundurarak GLP faizinde artış yapacağı yönünde ancak miktarına dair görüş ayrılıkları var.



Kapital FX'ten Enver Erkan "Kurda iki Merkez Bankası’nın aksiyonlarının bileşimi olarak bizim açımızdan negatif senaryoda 3,91’deki geniş bant direnci, pozitif olan senaryoda ise 3,80-3,75 bölgesi hedefte olabilir." değerlendirmesini yaptı.