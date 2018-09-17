Dolar, küresel piyasalarda düşüş yaşarken TL karşısında yükselişte

Dolar, yatırımcıların büyük ölçüde beklemeye geçerek ABD'nin Çin ile ticaret savaşaında atacağı bir sonraki adımı gözlemeleri ile 10'lar Grubu ülkelerinin paraları karşısında düştü.

Traderlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbirlere devam edilmesi için talimat verdiğinin kaydedilmesi ile birlikte, ABD'nin Çin ürünlerine uygulayacağı ek gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeleri izliyor.

Dolar bugün gelişmiş ülke paralarından euro,sterlin, frank ve Avustralya doları karşısında %0,50 üzerinde değer kaybederken Kanada doları karşısında da düşüşte. Japon yeni karşısında nötr fiyatlanıyor.

Gelişen ülke kurları ise son haftadaki pozitif seyrinin ardından artan ticaret savaşı endişeleri ile yeni haftaya düşüşle başladı. En sert kayıp %2 ile TL'de yaşanırken TL'yi Güney Kore wonu,Hindistan rupisi ve Endonezya rupisi takip ediyor. Kırılganlığı yüksek olan Arjantin pesosu, Güney Afrika randı ve ruble hafif ekside fiyatlanırken Polonya zlotisi, Çek korunası, Meksika pesosu ve Brezilya reali bugün dolar karşısında yükseliş yaşıyor.