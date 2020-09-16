Dolar küresel piyasada gerilese de iç piyasada hala güçlü

Dolar küresel piyasalarda koronavirüs aşısından beklentiler ve Fed toplantısı öncesi gerilerken iç piyasada ise güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi tekrar 93 puanın altına inerken dünyada Fed toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor.

İç piyasada ise dün 7.5022 TL seviyesine kadar yükselen dolar bugüne 7.4894 TL seviyesinden başladı. Şu dakikalarda 7.4911 TL’den işlem görüyor.

Euro ise yükselişini sürdürüyor, dün 8.9210 TL ile yeniden rekorunu tazeleyen euro güne 8.86 TL ile başladı. Şu dakikalarda ise 8.8753 TL’den işlem görüyor.

Brexit tedirginliğiyle rakip paralar karşısında gerileyen sterlin ise TL karşısında 9.64-9.67 bandında seyrediyor.