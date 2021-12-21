Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir, yeni sistem nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası döviz kurlarındaki artış nedeniyle yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklamıştı.
Erdoğan, mevduat sahiplerine kur farkı ödeneceğini belirterek yeni sistemi şöyle anlatmıştı:
"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek."
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 18,36'ya kadar çıkan Dolar/TL kuru 11,09'a gerilemişti.