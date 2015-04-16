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Ekonomi

Dolar kritik eşiğin altında

Dün 2,73'ü gören dolar 2,70 seviyesinin altına indi

16 Nisan 2015 20:55

Türk Lirası karşısında dün rekor tazeleyen dolar, bugün 2,70 olarak bilinen kritik eşiğin altına geriledi.

Dolar dünkü rekor hareketlerinin ardından bugünkü işlemlerde sakin bir seyir izledi ve 2,70 olarak kabul edilen kritik seviyenin altına geriledi.

Dolar, dün seçim sonrası siyasi tablo belirsizliğiyle 2,73 seviyesini aşmıştı.

Dolar bugünkü işlemlerde dolar endeksindeki değer kaybının etkisiyle kritik eşik olarak bilinen 2,70 seviyesinin altı görüldü.

TL dolar karşısında 6 Nisan'dan bu yana ilk kez değer kazandı. 

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