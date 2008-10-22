Küresel krizin yayılmasıyla YTL dolar karşısında üç ayda yüzde 32 değer kaybetti. Bu değer kaybı dövize endeksli borçlanmanın cazibesini artırdı. Buna, dolar faizlerinin, YTL faizlerinden düşük olması da eklendiğinde dolar kredisiyle ev almak için çok uygun bir zaman olabilir…



Ekonomist Süleyman Yaşar Taraf gazetesindeki yazısında YTL’nin dolar karşısında üç ayda yüzde 32 değer kaybettiğini ve bu değer kaybının dövize endeksli borçlanmanın cazibesini artırdığını söyleyerek şimdi dolar kredisiyle ev almanın tam zamanı olduğuna dikkat çekti. Türk parası faizlerinin dolar faizlerine göre çok yüksek olduğunu, dolar faizlerinin ise düşük olduğunu vurgulayan Yaşar, “Dalgalı kur rejiminin sürdürüleceği dikkate alınırsa, Türk parasının hızla değer kaybettiği bugünkü koşullar, özellikle uzun vadeli konut kredilerinin dolar veya diğer döviz cinsi para birimleri üzerinden alınmasının avantajlı olduğunu bize gösteriyor. Konuta yatırımı düşünenler için gelinen bu nokta kârlı olabilir” dedi.



“Şimdi dolar kredisiyle ev alınır



Amerikan kredi krizinin dünyaya yayılmasının ardından en çok değer kaybeden para birimleri arasında Türk parası da yer alıyor. Türk parası Amerikan Doları karşısında ağustos ayı başına göre tam yüzde 32 oranında değer yitirdi.



Türk parasındaki bu aşırı değer kaybı, ticari işlemlerde ve yatırımlarda döviz üzerinden ya da dövize endekslenerek borçlanmanın cazibesini arttırdı.



Konut almak isteyen bir yatırımcıyı ele alalım mesela. Halen yüz elli bin liraya satılan bir konut iki ay önce yaklaşık 130 bin dolardı. Şimdi aynı konut yaklaşık 100 bin dolara geriledi. Yani iki ay önce 130 bin dolar borçlanarak satın alınacak bir konut şimdi 100 bin dolara alınabiliyor.



Konut fiyatlarının dolar bazında gerilemesi dolar kredisini niye cazip hale getiriyor diye sorarsanız... Cevabı basit.



Türk parası faizleri dolar faizlerine göre çok yüksek. Dolar faizleri ise düşük. Ayrıca toplam değer olarak dolar cinsinden konut fiyatı düştüğü için alınacak kredi tutarı da düşüyor.



Bir de dolar/YTL paritesinin 1 lira 50 kuruş seviyesinde kalmayıp gerileyeceği yönündeki beklentiyi hesaba katarsanız, dolar kredisinde ödenecek taksit tutarları Türk parası cinsinden daha da düşecek demektir bu. Böylece ilave bir avantaj sağlamak mümkündür.



Dolar kredisiyle iki ay önce 130 bin dolara alınacak ev 100 bin dolara 10 yıl vadeli krediyle yüzde 8 faiz üzerinden satın alındığında, faiziyle birlikte bu kredinin geri ödemesi azalan bakiyelere göre yayılırsa her ay yaklaşık 1.200 dolar olacaktır. Bunun bugünkü kurdan Türk parası karşılığı 1.800 liradır. Ama Türk parası değer kazanıp, dolar 1 lira 30 kuruşa gerilediği takdirde aylık taksitler 1.560 liraya düşecektir. Böylece ilave kazanç elde edilecektir. Ayrıca toplam bedel olarak döviz borcunda daha düşük bir tutar geri ödenecektir.



Yaptığımız bu hesaptaki varsayımlar tutmayıp, dolar, Türk parası karşısında değerlenirse ne olacak diye sorarsanız... Yatırımcı için yine fazla bir zarar söz konusu olmayacak.



Eğer dolar 2 YTL olursa, bu defa alınan konutun maliyeti 200 bin liraya çıkacaktır. Dolar cinsinden ödenecek faizler düşük olduğu için de Türk parası ve dolar üzerinden maliyetler birbirine yaklaşacaktır. Ayrıca doların 2 lira seviyesine çıkıp o düzeyde kalması da pek mümkün görünmüyor.



Dalgalı kur rejiminin sürdürüleceği dikkate alınırsa, Türk parasının hızla değer kaybettiği bugünkü koşullar, özellikle uzun vadeli konut kredilerinin dolar veya diğer döviz cinsi para birimleri üzerinden alınmasının avantajlı olduğunu bize gösteriyor. Konuta yatırımı düşünenler için gelinen bu nokta kârlı olabilir.



Süleyman Yaşar - 22.10.2008 ”

