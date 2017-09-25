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Ekonomi

Dolar, K.Irak referandumu ve Fed ile 3.51 liranın üzerinde

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3

25 Eylül 2017 12:43

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.51 liranın üzerinde tutunuyor.
ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) geçen hafta iki günlük toplantının ardından bilanço küçültmeye Ekim\'de başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar bugün ilk işlemlerde 3.5144 liraya kadar çıkarken, Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro da 4.17 liraya kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 4.18 liranın üzerine çıktı.

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