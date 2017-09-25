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Ekonomi

Dolar, K.Irak referandumu ile 3.53 lirayı gördü, Borsa inişte

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3

25 Eylül 2017 14:42

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.53 lirayı görürken, Borsa İstanbul Endeksi\'nde kayıplar yüzde 2.0\'ye yaklaştı.
ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) geçen hafta iki günlük toplantının ardından bilanço küçültmeye Ekim\'de başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar bugün 3.53 lirayı gördükten sonra 3.5250 - 3.53 lira aralığına çekilirken, Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro da 4.17 liraya kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 4.20 lira sınırına döndü.
Yeni haftaya yüzde 0.43 düşüşle 103 bin 677 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'ndeki kayıplar yüzde 1.86 ile yüzde 2.0\'ye yaklaştı ve 102 bin 182 puana kadar geriledi.

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