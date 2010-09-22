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Ekonomi

DOLAR KAPANIŞTA 1,484 LİRA İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 20:08

-DOLAR KAPANIŞTA 1,484 LİRA İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4840 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 1,9910 liraya yükseldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,4800 liradan alınan dolar 1,4840 liradan, 1,9860 liradan alınan avro 1,9910 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4960 lira olan dolar güne 1,4890 liradan, 1,9620 lira olan avro 1,9800 liradan başlamıştı.

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