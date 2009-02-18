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Ekonomi

Dolar İsveç’te son 5 yılın en yüksek seviyesinde

Dolar İsveç kronu karşısında 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

18 Şubat 2009 02:00

Dolar İsveç kronu karşısında 2003 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün 1 dolar 8,77 krondan işlem görürken, 1 avro da 11,08 İsveç kronuna yükseldi.

İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, İsveç kronunun dolar ve avro karşısında değer kaybetmeye devam ettiği bildirildi. Merkez Bankasınının verilerine göre, yıl sonuna kadar 200 bin çalışanın işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı ve İsveç'te işsizlik oranının da yüzde 10 oranlarına yükseleceği bildirildi.

Ekonomik durgunluktan dolayı geçtiğimiz hafta faiz oranlarını bir puan düşerek yüzde 1'e indiren merkez bankasının faiz oranını, Nisan ayına kadar yüzde 0'a kadar çekebileceği de kaydedildi.

Kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'in raporuna da değinen İsveç'in ekonomi gazeteleri, kuruluşun Batı Avrupa ülkelerinin bankalarını derinleşen ekonomik krize karşı uyardığına dikkat çekerek, İsveç'in de Batı Avrupa'da önemli bankalara sahip 6 ülkeden biri olduğuna dikkat çekti.

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