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“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

"Türk parası ile çalıştığımız için dolar bizi fazla etkilemedi"

12 Haziran 2018 17:15

Samsun'da bir grup esnaf, doların yükselişinin kendilerini etkilemediğini söyledi. AKP'den memnun olduğunu belirten ve dolar için, "Çıksın bin liraya bizim umurumuzda değil" diyen esnaflardan biri, “Nakliyeye vesaire tabii yansıdı ama biz de müşteriye yansıttığımız için bizi fazla etkilemiyor” diye konuştu.

AKP'den memnun olduğunu belirten bir esnaf, doların yükselişine dair bir soruya, “Şimdi biz Türk parası ile çalıştığımız için dolar bizi fazla etkilemedi. Çıksın bin liraya bizim umurumuzda değil” yanıtını verdi. Bunun üzerine BBC Türkçe muhabirinin nakliye gibi giderlerde doların yükselişinin etkili olduğunu hatırlatması üzerine aynı esnaf, doların yükselişinden nasıl etkilenmediğinianlattı. Esnaf bu durumu, “Nakliyeye vesaire tabii yansıdı ama biz de müşteriye yansıttığımız için bizi fazla etkilemiyor” ifadeleriyle açıkladı.

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“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

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