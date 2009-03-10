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Ekonomi

Dolar ihalesine 141 milyon dolar teklif geldi

Merkez Bankası'nın bugün başladığı 50 milyon dolarlık döviz satış ihalesine 141 milyon dolar teklif geldi.

10 Mart 2009 02:00

Merkez Bankası'nın bugün başladığı 50 milyon dolarlık döviz satış ihalesine 141 milyon dolar teklif geldi.

Merkez Bankasının bugün yeniden başladığı döviz satım ihalesinde en yüksek teklif 1,7861 lira olarak, en düşük fiyat ise 1.7822 TL olarak belirlendi.

Merkez Bankası döviz satım ihalesinde satış tutarını 50 milyon dolar olarak açıkladı.

141 milyon dolar teklifin geldiği ihalede en düşük fiyat 1,7810 lira, ortalamada da 1,7822 lira olarak saptandı. İhaleye gelen tekliflerin ortalaması ise 1,7779 lira olarak gerçekleşti.

İhalenin ardından dolar serbest piyasada düşüşe geçti ve 1.78'in altına geldi. Dolar saat 14.20 itibariyle 1.7760 TL'den el değiştirdi.

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