Dolar hız kesmiyor, 3.06 lirayı gördü

Düşen petrol fiyatları ve Çin ekonomisindeki yavaşlama sonucu para, güvenli liman olarak görülen dolara yönelince piyasalar sarsıldı; dolar 3.0615 lirayı gördü. Doların TL karşısındaki bir yıllık değer artışı yüzde 30’u aştı.

Hürriyet’ten Şebnem Turhan’ın haberine göre; Türkiye faiz tartışmalarına kilitlenmişken asıl darbe dolardan gelmeye devam ediyor. Çin’e yönelik endişelerin artması, jeopolitik risklerin sürmesi, durdurulamayan petrol fiyatları düşüşü parayı gelişmekte olan yani riskli piyasalardan kaçırıyor. Türkiye de önceki günkü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrasında bu türbülansa kapıldı ve dolar bankalararası piyasada Türk Lirası karşısında 3.0615’ya kadar yükseldi. Böylece doların TL karşısındaki bir yıllık değer artışı yüzde 30’u aştı. Serbest piyasada ise dolar günü 3.0500 liradan tamamladı. Borsa İstanbul yüzde 2.07 değer kaybetti ve 69 bin 603 puana kadar düştü. Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 0.72 artarak yüzde 11.26’ya çıktı.

Güvenli limana kaçış

Piyasalardaki korku global çapta katlanarak çoğalıyor. 20 gündür kısa molalarla dünya piyasalarında üst üst düşüşler yaşanıyor. Avrupa borsaları hemen her gün yüzde 3’ün üzerinde değer kaybediyor. Çin’deki düşük büyüme emtia fiyatlarını ve dünya ticaretini vururken küresel büyüme risk altında. Çin para birimi Yuan’da yeni devalüasyonlarla ülkeden kaçan paraları durdurmaya çalışıyor. 2015’te Çin’den 676 milyar dolar tüm gelişen ülkelerden çıkan para ise 2015’te 735 milyar dolar oldu. 2016 için bu rakamın 448 milyar dolar olması bekleniyor.

Piyasaları değerlendiren Saxo Capital Markets Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, 30 doların altındaki petrol fiyatlarının dünya ekonomileri için fırsat gibi görünse de Norveç gibi sağlam bir ekonomide bile sıkıntı yaratığını belirtti. Paksoy “Biz şimdiye kadar iyi durduk ama dün sarsıldık. Doları artık iyi izlemek gerekiyor” dedi.

ALB Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan da “Avrupa hisse senetlerindeki kayıbın derinleşmesi ve ABD vadelilerinin de yüzde 2’ye yakın satıcılı seyretmesiyle beraber; alternatif varlıkların daha çok ön plana çıktığını söylemek mümkün” dedi.

Dünya piyasaları neden karıştı

Çin 25 yılın en kötü büyümesini gerçekleştirdi

Çin’in büyümemesi dünya ticaret ve büyümesini vuruyor

En büyük emtia alıcısı Çin ithalatını azaltıyor

Çin’in yeniden bir devalüasyon yapması korkutuyor

Petrolde durmak bilmeyen düşüş stres yaratıyor

Petrol ihracatçısı ülkeler büyük risk altında

Para gelişen ülkeleri terkedip ABD’ye kaçıyor

Başta ABD olmak üzere tahvillere yöneliyor

Suudi Arabistan-İran gerilimi sürüyor