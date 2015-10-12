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Ekonomi

Dolar haftaya yükselişle başladı

Dolar, cuma günü 2.89'a kadar gerilemişti

12 Ekim 2015 13:03

ABD faiz artışlarına ilişkin iyimserlikle geçen haftayı dolar karşısında yüzde 5'e yakın değer kazancı ile tamamlayan TL, Ankara'da cumartesi sabahı meydana gelen patlamanın güvenlik endişelerini tetiklemesiyle bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak güne yüzde 1'in üzerinde değer kaybı ile başladı.

Cuma günü 2.89'a kadar gerileyen dolar/TL günü 2.91'in hemen altında tamamlamıştı. Kur hafta sonunda illikit işlemlerde 2.9625'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 0858'de 2.9411/2.9422 seviyesinde işlem gördü.

 

"İç siyasi gelişmeler takip edilecek"

 

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Seçimler öncesi başkentte Türkiye tarihinin en fazla kayıp yaşandığı terör saldırısı yaşanması güvenlik endişelerini bir anda tekrar gündemin ilk sırasına taşıdı. TL diğer gelişmekte olan para birimlerinden tamamen ayrışarak dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybı ile güne başladı. Yurtdışı piyasalardaki tatiller nedeniyle bugün iç siyasi gelişmeler takip edilecek" dedi.

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