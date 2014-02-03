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Ekonomi

Dolar haftaya yükselişle başladı

Euro bölgesinde enflasyonun beklentilerin altında çıkmasının ardından euro, dolar karşısında en düşük seviyesini gördü

03 Şubat 2014 11:57

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. 17 Aralık'ta başayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan bugüne gelişmekte olan ülke para birimlerinden neredeyse her gün negatif ayrışan TL, TCMB'nin geçen haftaki sert faiz artışının da desteğiyle Cuma günü pozitif ayrıştı.

Dolar/TL Cuma gününü 2,2566 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya 2,26 seviyesinin üzerinde başlayan dolar 2,2770'e kadar yükseldikten sonra 2,27 sınırında seyrediyor.

Her ne kadar Merkez Bankası, global piyasalarda gelişmekte olan ülkelere dönük risk iştahının azalması ve içerideki siyasi gerginliğin tetiklediği kur ve enflasyon artışını kontrol altına alabilmek için para politikasında güçlü bir sıkılaştırmaya gitse de gelişmekte olan ülkelere ilişkin endişeler küresel bazda riskli varlıklardan kaçışa neden olmaya ve para birimlerini baskılamaya devam ediyor.

 

Euro 10 haftanın en düşüğünde

 

İstanbul serbest piyasada haftaya 3,0660 liradan başlayan Euro ise, Euro Bölgesi'nde Cuma günü beklentinin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından oluşan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika gevşetebileceği spekülasyonuyla dolar karşısında yaklaşık 10 haftanın en düşük seviyesinde işlem gördü.

Bazı analistler ECB'nin bu hafta yapacağı toplantısında faiz indirebileceğini belirtiyorlar. Dolar karşısında Cuma günü 1,3479 ile Kasım sonundan beri en düşük seviyeyi gören Euro son olarak 1.3489 seviyesinde yer aldı.

Avrupa Birliği istatistik bürosu Eurostat'ın öncü verilerine göre, Euro Bölgesi’nde enflasyon Ocak'ta yıllık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
 

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