DOLAR HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

T24- Dolar yeni haftaya 1.55 TL seviyesini de geçerek yükselişle başladı. Uzmanlar kurda yükselişin uzun süreli olabileceğini belirtirken, ekonomi piyasaları Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın yarın düzenleyeceği "2011 yılında Para ve Kur Politikası" toplantısını bekliyor.





Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5480 lira, en yüksek 1,5515 lira, satışta en düşük 1,5550 lira, en yüksek 1,5585 lira olarak belirlendi. İstanbul serbest piyasada da dolar 1,5480, euro 2,0400 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5430 lira, euronun satış fiyatı ise 2,0400 lira olmuştu.



Borsa ilk yarıyı düşüşle kapadı

İMKB 100 Endeksi birinci seansta, dünkü kapanışa göre 856,86 puan düşerek 62.667,32 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,35 değer kaybetti.

TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle dış piyasalardaki bozulmalara daha çok tepki veren dolar/TL'de yıl sonu nedeniyle piyasada azalan likidite sonucu kurda yükselişin devam etmesi, gösterge tahvilin bileşik faizinin de kurdaki harekete paralel bir seyir izlemesi bekleniyor.

Bu haftanın en önemli gündem maddesi TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz'ın yarın düzenleyeceği "2011 yılında Para ve Kur Politikası" toplantısı olacak.

Son iki haftalık süreçte piyasadan çıkışların devam ettiğini ve faiz indirimlerinin devam edeceğinin konuşulduğunu söyleyen bir bankanın döviz işlemcisi, "Bu gelişmelere Cuma günü sepet 1.7950'ye çıkmıştı, bugün ise 1.79 seviyesinde. TL'nin zayıf seyrinin sürmesini bekliyorum, en azından yurtdışından giriş görmemiz gerek durulabilmek için. Likidite geçen hafta da çekilmişti, yıl sonu nedeniyle bu hafta da az olur o nedenle TL güçsüz kalmaya devam eder. Faiz indirimlerinin çoğu piyasada fiyatlandı, bundan sonra biraz daha yurtdışına bakarız. Ama hava kötü giderse biz daha kötü oluruz, iyi giderse daha az toparlanırız gibi görünüyor" dedi.

TCMB'nin yarınki "2011 yılında para ve kur politikası" açıklamalarının önemli olacağını söyleyen bir bankanın tahvil-bono işlemcisi, "Sepet bazında TL'nin değer kaybetmeye devam etmesini bekliyoruz. Yurtdışı piyasaları da izleyeceğiz, orada bozulma devam ederse bizdeki bozulma daha fazla olur. Bono kuru takip ederek bozuluyor. Ama kurda bozulma, faizlerin düşük kalacak olmasına bağlı olduğu için bononun tekrar bozulması bana mantıklı gelmiyor. Uzun vadeli kağıtlarda ise satış baskısı devam eder. Gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 7.40-7.50 bandında hareket etmesini bekliyorum" dedi.

Tahvil-bono piyasasında Cuma günü spot kapanışta yüzde 7.33, valörlüde yüzde 7.42 seviyesinde olan 8 Ağustos 2012 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi, tezgahüstü piyasada ilke işlemlerde yüzde 7.45/7.41 seviyesindeydi. Gösterge tahvil faizi TCMB kararlarının ardından Cuma günü yüzde 7.30 seviyesine kadar geriledikten sonra TL piyasasındaki sıkışma nedeniyle yüzde 7.45 seviyesine yükseldi.