Dolar, haftaya yatay başladı

Dolar/TL yoğun veri akışı ve merkez bankalarının toplantılarının yapılacağı kritik haftaya 4.48 seviyesinin üzerini deneyerek başladı.

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Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası 4.4560 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4.4652 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL yeni haftaya 4.48'in üzerini deneyerek başlarken, euro/TL 5.30 seviyesine yakın seyrediyor.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da birinci çeyrek büyüme verisi ile nisan ayı cari açık verisi ve saat 14:30'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan Nisan ayı sanayi üretim verisi açıklanacak