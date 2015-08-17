Koalisyon olmadı, dolar bir tarihi rekor daha kırdı

Siyasi belirsizliğin etkisiyle yükselişin sürdüğü dolar/TL 2,86'yı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koalisyonun mümkün görünmediğini açıklamasıyla dolar 2,8690'la rekor kırdı. Bankalararası piyasada dolar/TL gün içinde 2,8614'e kadar yükselmişti.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "60-90 gün sürecek tekrar seçim belirsizliği TL'ye satış getiriyor. AK Parti-CHP koalisyonu olmayacağı Başbakan tarafından açıklandığından beri tüm gelişmekte olan ülkeler içinde en çok satılan para birimi TL" dedi.

Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 18 ile gelişmekte olan para birimleri arasında yüzde 24 değer kaybeden Brezilya reali ardından en kötü performansı gösteriyor. İç ve dış jeopolitik risklerin baskısı, ABD'nin tekrar faiz artışlarına hazırlanıyor olması ve 7 Haziran seçimlerinin arkasından Kasım'da erken seçim ihtimali geçen hafta piyasalarda sert satış baskısına neden olmuş, dolar/TL 2,8460 ile tarihi zirvesine yükselmişti.