Dolar haftaya rekor tazeleyerek başladı

Dolar kuru, haftaya 5.11 seviyesinin üzerinde rekor tazeleyerek başladı.

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'ın 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Yeni haftaya rekorla başlayan kur, 5.1147'i gördü.

Dolar, Türk Lirası karşısında geçen pazartesiden bu yana yüzde 5.36 yükseldi. Dolar/TL kurunun yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşünü sürdüren kur, haftayı 5.08'li seviyelerde tamamlamıştı.