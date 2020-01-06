Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD ve İran arasındaki gerilimin takip edildiği piyasada dolar/TL 6.00 seviyesinin altında işlem görüyor. Piyasanın bu hafta geçen haftaki kayıplarını telafi edip edemeyeceği takip edilecek.

Dolar kurunun 5.9713 TL seviyesindeki seyri sürüyor.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, yayınladığı raporda, petrol fiyatlarındaki sert artışın Türkiye için iyi olmadığını ve dolar/TL’yi 6.00 psikolojik seviyesini tekrar denemeye doğru yönlendirdiğini söyleyerek, “Kamu bankalarının TCMB adına TL’yi savunmaya karar verip vermeyeceklerini izleyeceğiz” dedi.