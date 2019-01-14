Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta cuma günü 5.50 bandında haftayı kapatan Dolar/TL, bu sabah güne 5.48 lira seviyesinde başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri bu hafta TL’yi baskı altında bırakmıştı. Bolton ABD ve Türk orduları arasında Kürtler ve Suriye konusuna ilişkin görüşmelerin her iki ülkenin de kabul edeceği sonuçlara ulaşma umuduyla önümüzdeki hafta da devam edeceğini belirtti.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar 5.4831/5.4851'den Euro/TL 6.3055/6.3035'ten işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve konsolosluk konularında temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat’ta bir Türk heyetinin ABD’ye gideceği belirtildi.

Bir analist ise, “Bolton ile ilgili haberler önemli ancak dolar/TL’de zaten görüntü bozuldu. Yukarı yönlü bir eğilim var gibi ancak günlük hareket alanı içerisinde şu an. Ancak daha ciddi bir haber akışında daha agresif fiyatlama görebiliriz” dedi.