Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 4.25 lira seviyelerinde bulunuyor. TL’de son dönemde hızlanan satış baskısı, geçen hafta yeni tarihi zirveleri beraberinde getirdi.

TL'de yaşanan bu değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi ve yüksek enflasyon ile cari açık neden olarak gösterildi.

Cuma günü tarihi zirvesi 4.29'u gören dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 4.238 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.0815 liradan el değiştiriyor.