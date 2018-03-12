Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL haftanın son gününde ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından dolar endeksindeki gerilemeye paralel ilk tepki olarak 3.81 seviyesinin altını görmüştü.

Veri öncesi 3.8235 seviyesinde olan dolar/TL verinin ardından 3.8050'ye kadar gerilemişti. ABD'de işsizlik yüzde 4.1 ile 17 yılın dip seviyesinde bulunmaya devam ederken, tarımdışı istihdam 200,000 olan beklentilerin üzerinde 313,000 olarak açıklandı.

ABD'de ortalama saatlik ücret artışı ise yüzde 0.2'nin altında yüzde 0.1 olarak gerçekleşti.

Dolar kuru yeni haftaya sabah saat 07:20 itibarıyla 3.8088 TL'den el değiştirerek başladı. Euro / TL ise binde 3 değer kazanarak 4.6943 TL'den işlem görüyor.

Bu hafta izlenecek veriler arasında ABD enflasyon oranlarının yanı sıra Türkiye'deki cari denge verileri öne çıkıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de geçtiğimiz sınırlı yükseliş gözlenerek 3.83 seviyeleri görülmüştü, faizlerde de yukarı hareket devam etmişti.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi görmüştü. Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtiyor.