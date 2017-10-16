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Ekonomi

Dolar haftaya nasıl başladı?

Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi yükseldi

16 Ekim 2017 14:13

Geçen hafta ABD ile Türkiye'nin vize başvurularını karşılıklı askıya almasının ardından sert yükselişle 3.85 seviyesini aşan, haftanın devamında yeniden 3.60'lı seviyelere gerileyen Dolar/Türk Lirası yeni haftaya hafif yükselişle başladı.

Kur cuma gününe 3.65 seviyelerinden başlamış, beklenti altında kalan ABD enflasyon verisi sonrası 3.63'lere kadar gerilemişti.

Bloomberg HT’nin haberine göre, Fed Başkanı Janet Yellen, hafta sonu Washington'da düzenlenen "G30 Uluslararası Bankacılık Semineri"nde "ABD Ekonomisi ve Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Kademeli faiz artışlarının sürmesini beklediğini belirten Yellen enflasyondaki zayıflığın sürmesini beklemediğini ifade etti.

Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi yükseldi.

Euro/Türk Lirası ise 4.30 TL seviyesinde.

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