Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta ABD'deki siyasi gelişmelerle yön bulan ve geçen haftayı 3,5186 seviyesinde kapatan Dolar/TL yeni haftaya da bu seviyelerde yatay seyirle başladı.



Bu hafta piyasaların gündeminde Jackson Hole toplantısı var. Cuma akşam saatlerinde Fed Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmaları piyasalar için önemli olacak. Draghi'nin parasal genişleme konusunda vereceği mesajlar piyasa açısından belirleyici olacak.

Piyasayı nasıl etkiler?

Ak Yatırım yolladığı bir notta "Draghi’nin Jackson Hole öncesinde Çarşamba günü 10:00’da Lindau’da yapacağı konuşma daha önemli olabilir. Hafta boyunca piyasalar Draghi ve Yellen’dan “güvercin-parasal genişlemeye devam-Euro negatif-dolar nötr” açıklamaları fiyatlarken, esas riskin ters yönde olabileceğini düşünüyoruz. Diğer bir deyişle hisse senedi piyasaları olumlu senaryoyu (parasal genişlemeye devam) fazlası ile fiyatlamışken, Draghi ve Yellen konuşmalarında yer alabilecek ve tapering (parasal sıkılaşma) içeren en ufak bir mesaj hisse senetlerine satış baskısı yaratabilir." değerlendirmesini yaptı.



Bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmuyor, ABD'de Chicago Fed endeksi ve Trump cephesindeki gelişmeler izlenecek.