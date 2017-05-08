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Ekonomi

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar cuma günü 3.58 lira sınırına kadar çıkmıştı

08 Mayıs 2017 12:26

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, Euro 3,8820 liradan haftaya başladı.

Dolar cuma günü 3.58 lira sınırına kadar çıkmıştı.

ABD verileri sonrası piyasa toparlandı

Fed'in haziran ayında faiz artıracağı yönünde artan beklentilerle gelişmekte olan ülke para birimlerinde bozulmaya paralel dolar/TL haftanın son işlem gününde 3.58'e yaklaşsa da, ABD tarımdışı istihdam verisinin bu beklentiyi azaltmasıyla kur tekrar geriledi. Veri, Fed'in faiz artırımı için yeterli bulunurken dolara ekstra kazanç getirmedi.

 

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