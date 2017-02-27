Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftaya 3.60'ın altında başladı. Euro/TL ise 3.79-3.80 bandında seyrediyor.

Asya borsaları erken saatlerdeki kayıplarını telafi etseler de, son günlerde gördüğü 19 ayın zirve seviyelerinin altında seyrediyor. Yatırımcılar borsalardaki son yükselişin ardından ülke tahvil getirilerinin siyasi endişelere paralel gerilemeyi sürdürmesiyle birlikte beklemede kalmayı tercih ediyorlar. Piyasalar yükseliş trendi içinde kalan aralıkta seyrederken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın salı gecesi Kongre’ye yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda. Trump’ın konuşmasında vergi indirim vaatlerine açıklık getirmesi bekleniyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi seans başında yüzde 0.3’e kadar eksiye geçtikten sonra yüzde 0.1 ekside bulunuyor. Endeks Cuma günü yüzde 0.7 ekside kapanmasına rağmen Aralık sonundan bu yana bakıldığında yüzde 11’in üzerinde artıda bulunuyor.

ABD borsaları...

ABD borsalarının Cuma gününü artıda kapatmasına rağmen günün büyük kısmını satıcılı geçirmesi de yatırımcıların temkinli olduklarına işaret ediyor. Küresel tahvil piyasalarında devlet tahvillerinin getirileri, Cuma günü yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte borsalardaki düşüşe paralel olarak geriledi. Japonya ve Avustralya tahvil getirilerinde düşüş bugün de sürdü.

Fransa’da ülkeyi euro bölgesinden çıkarmayı düşünen aşırı sağcı Marine Le Pen’in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma ihtimali yatırımcılarda endişe yaratıyor. Almanya’nın 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirileri ay başından bu yana bakıldığında yaklaşık 30 baz puan düşerken, ABD’nin aynı vadeli tahvillerinin getirisi 13 paz puan geriledi.