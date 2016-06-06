Dolar haftaya nasıl başladı? Geçen hafta ABD'den gelen son 6 yılın en düşük istihdam artışı verisiyle 2,90'lı seviyeleri gören dolar, yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta cuma günü öğlenden sonra gelen ABD istihdam verisiyle düşüşe geçmişti. Küresel piyasalarda doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesiyle cuma günü dolar/TL kuru 2,94 seviyelerinden 2,91'e kadar düşmüştü. Sonrasında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde dolar 2,9050'ye kadar inmişti.

Dolar kuru yeni haftaya ise 2,9140 seviyelerinden başladı. Euro ise 3,3050 liradan el değiştiriyor. ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin Cuma günü son beş yıldan daha uzun bir sürenin en yavaş artışını göstermesinin ardından azalan Fed faiz artışı beklentileriyle Asya borsaları bugün yükselirken, dolar da neredeyse bir ayın en düşük seviyelerinden yeniden yükselişe geçti.

Borsa artıda

Habertürk'ün haberine göre, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, yüzde 0,49 yükselişle 78.520,97 puandan açıldı.

BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 381,48 puanlık artışla başlarken, bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "madencilik", en çok kaybettiren ise yüzde 0,22 ile "orman, kağıt, basım" oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalmasının ardından yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,45 artışla 78.139,49 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın saat 19.30'da yapması beklenen konuşmanın takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 79.000 - 79.500 bölgesinin önemli direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

Altın son 2 haftanın zirvesinde

Spot altının ons fiyatı en son yüzde 0.2 düşüşle 1,241.70 dolar olurken, gün içerisinde 1,248.40 dolara kadar yükselerek 2 haftanın zirvesini gördü. Altının gram fiyatı 116,20 TL, çeyrek altın ise 193,50 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD'de Cuma günü beklentilerin oldukça altında gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından son dört ayın en büyük bir günlük artışını gerçekleştirdikten sonra bugün iki haftanın zirvesini gördü.

Küresel piyasalarda dolar yeniden toparladı

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin Cuma günü son beş yıldan daha uzun bir sürenin en yavaş artışını göstermesinin ardından azalan Fed faiz artışı beklentileriyle Asya borsaları bugün yükselirken, dolar da neredeyse bir ayın en düşük seviyelerinden yeniden yükselişe geçti.

Asya borsaları bugün yükselirken, dolar bir ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselirken, Japon Nikkei endeksi yenin değer kazanmasıyla yüzde 1.1 düştü.

Japonya dışındaki Asya borsalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselirken, Japon Nikkei endeksi yenin değer kazanmasıyla yüzde 1.1 düştü.

ABD'de tarım dışı istihdam Cuma günü açıklanan rakamlara göre 164,000'lik beklentinin aksine 38,000 artış göstererek Eylül 2010'dan bu yana en düşük artışı kaydetti. Reuters tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, Wall Street'in en büyük bankaları 14-15 Haziran'da yapılacak Fed toplantısında faizlerin değiştirilmesini beklemiyor.