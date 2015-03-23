Dolar haftaya nasıl başladı?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etmesinin ardından, TL'nin istikrarlı seyrine paralel geçen haftaki yükseliş eğiliminin bugün de sürmesi bekleniyor. Cuma günü Fitch öncesi 2.5805/2.5822 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah TSİ 0849'da güne 2.5725/2.5750 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 2.6773/2.6803, euro/TL 2.7822/2.7856 seviyesinde işlem gördü.

Türkiye'ye yatırım yapılabilir kredi notu veren iki kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch kredi notunu BBB-, not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kuruluştan Cuma gecesi yapılan açıklamada, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açıkta iyileşme sağladığı; Rusya, Ortadoğu ve Ukrayna'ya yapılan ihracatın sert şekilde düştüğü ve Haziran'daki seçim öncesi kamu maliyesinde herhangi bir bozulmaya ilişkin işaret görülmediği belirtildi.

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Nisan sonu vadeli kontratları XU030c1 da ilk işlemlerde yüzde 0.32 yükselişle 102.0000 seviyesinde işlem görüyor. TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Sepet bazında baktığımızda istikrarlı seyreden TL ve küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle endeksteki yükselişin sürmesini bekliyoruz" dedi. Cuma günü Fitch öncesi 2.5805/2.5822 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah TSİ 0849'da güne 2.5725/2.5750 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 2.6773/2.6803, euro/TL 2.7822/2.7856 seviyesinde işlem gördü.

Küresel piyasalar

Asya borsaları, geçen haftayı doların değer kaybıyla birlikte güçlü yükselişle kapatan Wall Street'i izleyerek yeni haftaya artıda başladı. Geçen hafta 96.628 düzeyine kadar gerileyen dolar endeksi .DXY bugün yaklaşık yüzde 0.1 kayıpla 97.761 düzeyinde seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi .MIAPJ0000PUS ise yüzde 0.4 artıda bulunuyor.